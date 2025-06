DoE prevê queda da produção de petróleo nos EUA diante de redução de preços e sondas ativas

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos projetou uma queda da produção de petróleo no país diante do desestímulo dos preços baixos e da redução do número de sondas ativas.

O departamento projetou que a produção de petróleo bruto nos EUA cairá de uma alta histórica de 13,5 milhões de barris por dia (b/d) no segundo trimestre de 2025 para cerca de 13,3 milhões de b/d no quarto trimestre de 2026.

No mês passado, as sondas ativas diminuíram muito mais do que esperávamos em nosso STEO de maio, com base em dados da Baker Hughes, citou o relatório.