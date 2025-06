Dólar fecha em leve alta, de olho em negociações entre EUA e China

O dólar ganhou força ao longo da tarde e terminou a sessão desta terça-feira, 10, em leve alta, na casa de R$ 5,57, alinhado ao comportamento da moeda americana no exterior. Investidores evitaram exposição a divisas emergentes enquanto aguardavam um desenlace das negociações comerciais entre EUA e China, que entraram hoje em seu segundo dia com perspectivas positivas.

Pela manhã, o dólar chegou operar pontualmente em queda, com mínima a R$ 5,5388, com relatos de entrada de recursos estrangeiros para ativos locais e alta do petróleo, que se reverteu à tarde. A leitura benigna do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio não apagou as apostas em alta final da Selic em 0,25 ponto porcentual no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) na semana que vem.

As negociações entre governo e parlamentares sobre as medidas fiscais do ministério da Fazenda para substituir parcialmente o aumento do Imposto de Operações Financeiras (IOF) permaneceram como pano de fundos para os negócios, diante de dúvidas sobre a aprovação das medidas pelo Congresso e de eventual adoção de cortes de gastos.