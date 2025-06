Fechamento Juros: Taxas caem com leitura benigna do IPCA de maio

Nos vencimentos longos, o economista da CM atribuiu a dinâmica essencialmente à ausência de novidades no noticiário sobre o IOF. "O fato de não ter notícia foi a boa notícia nesse atual momento da política fiscal doméstica."

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com o presidente Lula para apresentar as medidas discutidas com lideranças do Congresso no último domingo e que foram entregues hoje à Casa Civil. Ele informou que uma comissão de líderes será formada para avaliar medidas de redução do gasto primário, grupo que terá o apoio técnico da Pasta.