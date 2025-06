Fitch mantém visão neutra para títulos soberanos da América Latina, apesar de tarifas

A maioria das economias latino-americanas foi taxada com uma tarifa recíproca mínima de 10% pelos EUA, caso do Brasil. Como os países da região não foram alvos de alíquotas mais altas, que seguem suspensas até julho, a exemplo de outras nações, impactos diretos poderiam ser administráveis, na visão da Fitch. "Os efeitos indiretos do crescimento mais lento dos principais parceiros comerciais, EUA e China, e da incerteza sobre tarifas poderiam pesar mais", avalia.

Segundo a classificadora, os preços das commodities representam um risco aos países da região, mas o impacto tem sido "misto" até o momento. Isso porque, enquanto os preços dos metais se mantiveram, os do petróleo caíram.

Políticas migratórias mais duras no governo Trump também são um ponto de atenção na América Latina, diz a Fitch. A agência avalia, porém, que as deportações não aumentaram significativamente, enquanto as remessas têm se mantido aquecidas, mas podem diminuir após um "aparente aumento antecipado".

A Fitch alerta ainda que a consolidação fiscal na região pode ser "desafiadora" em 2025, o que poderá repercutir nas taxas de juros e na dívida dos países. Por outro lado, a desvalorização do dólar deu aos bancos centrais margem para continuar cortando as taxas de juros ou evitar um aperto mais duro, afirma.

"Os impactos inflacionários das políticas dos EUA podem exigir taxas de juros mais altas por mais tempo pelo Federal Reserve (Fed), com repercussões para a região", diz a Fitch. Na sua visão, a necessidade de se manter condições financeiras globais mais restritivas por um período mais longo seria um desafio para países soberanos fortemente dependentes de financiamento externo ou para aqueles que buscam recuperar o acesso ao mercado, a exemplo da Argentina.

Elevações de ratings superaram rebaixamentos na América Latina este ano