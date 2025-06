Fitch revisa perspectiva de soberanos globais de 'neutra' para 'em deterioração'

Além disso, investidores norte-americanos devem monitorar a tramitação do projeto tributário no Congresso dos EUA e qual será o aumento do teto da dívida. A agência nota que, em escala global, riscos políticos e para as finanças públicas seguem elevados.

A Fitch destaca que a queda prevista para os preços do Brent em 2025 - de US$ 79,5 o barril em 2024 para US$ 65 o barril - aumentará as pressões econômicas e fiscais para grandes exportadores. Somado aos cortes em auxílio internacional dos EUA, isso ampliará riscos para mercados emergentes, aponta o relatório. "Em contraste, a depreciação do dólar alivia o peso sobre mercados emergentes com dívidas denominadas na divisa americana e dá algum espaço para que seus bancos centrais reduzam juros rapidamente", pondera.

Em média, as perspectivas de ratings estão "equilibradas", diz a Fitch, com 13 positivas, superando levemente as dez perspectivas negativas. "Rebaixamentos desde 2020 deram espaço para que alguns ratings suportem a piora nas condições de crédito. Respostas políticas devem apoiar os ratings nesses casos", afirmou.

É o caso da China, que teve rating rebaixado para 'A'/estável em abril por "projeção de deterioração acentuada da relação dívida/PIB, a 80% em 2029", que possui espaço para acomodar os riscos fiscais e de tensões comerciais. Para a Fitch, as tarifas, combinadas com demanda doméstica fraca, pesam sobre o crescimento chinês e mantém perspectiva do soberano "em deterioração".