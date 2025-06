Foram atendidos mais de 685 mil via Correios desde 30 de maio, diz ministro da Previdência

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse no período da tarde desta terça-feira, 10, que já começaram os ressarcimentos a aposentados e pensionistas lesados pelas fraudes milionárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A deputados, Wolney citou valores que foram descontados indevidamente de aposentados, em razão das fraudes, em abril, mas acabaram bloqueados pelo INSS e foram devolvidos no mês seguinte.

"Em um primeiro mês, o dinheiro que estava saindo já começou a voltar para o bolso dos aposentados no mesmo valor no mês seguinte. As pessoas que foram descontadas em abril já receberam de volta esses descontos. E, a partir de maio, os descontos cessaram", frisou o ministro.

A declaração foi realizada em audiência pública das comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara.