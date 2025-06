Galípolo: BC tem visto queda estrutural no valor da poupança, que financia setor imobiliário

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a afirmar na manhã desta terça-feira, 10, durante abertura do Febraban Tech, que a autoridade monetária tem visto uma queda estrutural no valor nominal e real na poupança, modalidade de investimento que financia o setor imobiliário. Isso, de acordo com o presidente do BC, porque a remuneração da poupança enfrenta dificuldades para concorrer com as demais alternativas de investimentos existentes no mercado financeiro.

"Com a queda da poupança, precisamos migrar para um novo modelo de funding imobiliário", disse o banqueiro central, para quem a queda da poupança parece natural.

Ainda de acordo com Galípolo, o BC espera em breve apresentar uma ponte para o novo modelo de funding imobiliário.