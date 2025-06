Haddad diz que comissão de líderes para avaliar gasto primário terá apoio técnico da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que uma comissão de líderes do Congresso será formada para avaliar medidas de redução do gasto primário. Esse grupo terá o apoio técnico da Pasta para as discussões. Como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou, o tema foi abordado durante a reunião entre Haddad e parlamentares no domingo, 8, mas não houve um acordo acerca das medidas que devem avançar.

"No caso do gasto primário, ficou de se formar uma comissão de líderes para voltarmos para a mesa e discutir gasto primário. No gasto tributário foi acertada uma redução de 10% do gasto tributário infraconstitucional. Foi um acordo que foi feito. No caso do gasto primário, o Congresso vai organizar uma reunião com a área econômica para a gente enfrentar esse debate", disse a jornalistas ao retornar da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada.

Sobre a redução linear do gasto tributário, o ministro ponderou que a Fazenda até gostaria de fazer uma mudança mais ampla, mas houve consenso em tocar a proposta mexendo apenas nos benefícios infraconstitucionais. Isso deixa de fora o Simples e a Zona Franca de Manaus, por exemplo. "Queríamos fazer uma coisa mais ampla. Ainda assim, (a proposta) interessa para o País. Então vamos avançar por aí. Nós vamos ter um pouco da sensibilidade do pulso do Congresso", disse, ponderando que é importante que as propostas avancem.