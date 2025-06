Lula determinou que nenhum aposentado alvo de desvios tenha prejuízo, diz ministro

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, repetiu nesta terça-feira, 10, diante de deputados, as orientações que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lhe passou quando assumiu a cadeira até então ocupada pelo correligionário Carlos Lupi, em meio ao escândalo das fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

"Olhando nos meus olhos, com as mãos nos meus ombros, ele (Lula) me disse: vá às últimas consequências para descobrir quem foram os responsáveis e punir quem fez isso com os aposentados e pensionistas. cuide dos nossos aposentados e garanta que nenhum aposentado pensionista que foi roubado fique no prejuízo. Vamos ter que pagar todo mundo que foi lesado", indicou ele, sobre o que ouviu do chefe do Executivo.

O ministro participa no período da tarde desta terça-feira de uma audiência pública das comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara.