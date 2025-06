Lutnick diz que negociações comerciais EUA-China 'vão bem' e devem durar o dia todo

O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que as negociações comerciais com a China estão "indo bem". Em comentários a repórteres nesta terça-feira, 10, Lutnick disse que ambos os lados "conversaram o dia todo ontem e conversarão o dia todo hoje".

Os EUA e a China iniciaram um segundo dia de negociações em Londres com o objetivo de reduzir os controles de exportação e amenizar as crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.

