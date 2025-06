No INSS, até 1 milhão de pedidos é fluxo, não é fila, afirma ministro

Wolney disse estar comprometido a zerar tal fila e defendeu que já houve "avanços específicos e efetivos", como um concurso de peritos.

"A partir de agosto tenho certeza que, com essa entrada desses peritos em campo, nós vamos ter rapidamente um combate essa fila para que a gente possa ter essa fila zerada. Toda vez que eu falo e zerar fila do INSS os próprios técnicos do INSS me corrigem, que talvez não seja possível zerar a fila, porque eles dizem isso porque existem mais de um milhão de novos pedidos mensalmente entrando do INSS", indicou o ministro.

Segundo Wolney, no INSS, até 1 milhão de pedidos é um fluxo, não uma fila. "É fundamental explicar o que é fluxo e o que é estoque. Fluxo, até um milhão de pessoas, é fluxo, não é fila. Hoje nós temos um estoque, nós temos uma fila, mas nós vamos enfrentar essa fila e o meu desafio será zerar essa fila, sobretudo no Nordeste e no Norte", completou.