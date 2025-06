Nos EUA, DOE eleva projeção de preço do WTI no 2º tri e 3º tri e sobe o do Brent no 2º tri

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos elevou as projeções para os preços do petróleo WTI no segundo e terceiro trimestres, ainda que tenha mantido a previsão para o fim do ano. O departamento elevou o preço médio do WTI para o segundo trimestre a US$ 62,24 por barril e para US$ 58,67 por barril no terceiro trimestre de 2025, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (Steo, em inglês), divulgado nesta terça-feira, 10. No relatório anterior de maio, as previsões eram de US$ 60,85 para o segundo trimestre e US$ 58,00 para o terceiro trimestre

O preço do Brent para o segundo trimestre de 2025 foi elevado para US$ 65,53 o barril. No relatório anterior, a estimativa era de US$ 65,04 o barril.

O relatório citou que as premissas econômicas que nortearam as projeções refletem a suspensão temporária de 90 dias das tarifas impostas pelo governo Trump a determinados países. O modelo usado com base na S&P Global foi finalizado antes que o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidisse, em 28 de maio, suspender temporariamente a implementação de todas as tarifas recíprocas, citou o DoE.