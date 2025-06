Ouro fecha em baixa, com potencial para realização de lucros e negociações no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta terça-feira, 10, em um cenário observado como propício para a realização de lucros por investidores do metal. As tratativas comerciais entre Estados Unidos e China seguem como o grande tema para as negociações, com um eventual acordo em Londres potencialmente reduzindo tensões. No campo da economia americana e a postura do Federal Reserve (Fed), a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de maio nesta quarta-feira é o grande destaque da semana.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,34% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.343,4 por onça-troy.

Os investidores parecem estar realizando lucro após a valorização do ouro na semana passada, impulsionada pela retórica comercial e tarifária dos EUA, afirma Benjamin Hoff, do Société Générale, em nota. A pausa na recuperação do ouro para consolidação também pode ser parcialmente explicada por dados econômicos americanos significativamente mais fortes do que o esperado e pela valorização do dólar, o que minou o entusiasmo pelo ativo considerado porto seguro, afirma Hoff.