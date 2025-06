Paramount deve reduzir força de trabalho nos EUA em 3,5% com incerteza e queda de assinantes

A decisão da Paramount ocorre no momento em que ela está se preparando para se fundir com a Skydance Media e está discutindo um acordo para o processo de US$ 20 bilhões do presidente Donald Trump contra sua divisão CBS News por causa de uma entrevista no 60 Minutes com a então candidata democrata à presidência Kamala Harris. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.