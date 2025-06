Petróleo fecha em queda com realização e atenções a desfecho sobre negociação entre EUA e China

Os investidores também questionam quanto os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) realmente colocaram no mercado desde que começaram a reverter os cortes voluntários em abril.

Apesar de um aumento nas cotas de produção do grupo entre março e junho, "é difícil detectar um aumento real da produção nos dados observáveis," dizem analistas do Morgan Stanley.

Nesta terça, o Banco Mundial cortou suas projeções para as cotações do petróleo Brent. A expectativa agora é que o Brent seja negociado ao preço médio de US$ 66 por barril em 2025 e de US$ 61 por barril em 2026. Em janeiro, as previsões eram de US$ 72 para este ano e de US$ 71 para 2026.

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos elevou as projeções para os preços do petróleo WTI no segundo e terceiro trimestres, ainda que tenha mantido a previsão para o fim do ano.

Do lado geopolítico, o presidente russo, Vladimir Putin, estendeu a proibição à venda de petróleo e derivados russos a estrangeiros caso os contratos incluam cláusulas de teto de preço, imposto por países ocidentais

*Com informações da Dow Jones Newswires