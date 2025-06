Reino Unido: taxa de desemprego sobe a 4,6% nos 3 meses até abril, maior nível em quase 4 anos

A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 4,6% nos três meses até abril, ante 4,5% no primeiro trimestre, atingindo o maior patamar desde os três meses até julho de 2021, segundo dados publicados nesta terça-feira, 10, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo-se bônus, mostrou avanço anual de 5,2% no trimestre até abril, perdendo força em relação ao acréscimo de 5,5% observado nos três meses até março.