Ressarcimento a aposentados pode chegar no máximo a R$ 4 bi, diz ministro

O ministro frisou que "poucas vezes" viu o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, "tão indignado quanto" nas reuniões internas com relação às fraudes ao INSS.

Wolney concordou com Nikolas de que o ideal é que o dinheiro do ressarcimento dos fraudados parta dos fraudadores, para que "para que não seja a sociedade que seja dedicada a ressarcir esse dinheiro".

De outro lado, o ministro entoou a fala do deputado Pedro Campos (PSB-PE) no sentido de que, "entre a demora judicial para se buscar esse dinheiro, se identificar esse patrimônio, e trazer ele de volta, os aposentados não podem esperar". "Acho que há um consenso quanto a isso. O que não pode é ficar no esquecimento. Essa é a determinação do presidente, ir atrás de dinheiro das associações fraudulentas, para ressarcir o governo, que vai ressarcir os aposentados", frisou.