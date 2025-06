Solar garante que atende a 'altos padrões produtivos internacionais' e cita certificações

A Solar, fabricante de bebidas do Ceará, divulgou nota sobre a liberação da empresa, pelo Ministério da Agricultura, para voltar a operar. A companhia garantiu, na nota, que atende "aos mais altos padrões produtivos internacionais e em conformidade com rígidos protocolos de controle sanitário em todas as etapas" da produção. "As nossas licenças de operação seguem válidas e atuais, além de sermos submetidos continuamente a auditorias externas e internas", prosseguiu, na nota.

Na semana passada, no dia 4, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, havia informado que a produção de uma linha de refrigerantes da Solar tinha sido suspensa preventivamente após a identificação de uma possível falha no sistema de resfriamento.

A medida, segundo Fávaro, foi tomada de forma conjunta com a empresa, que detectou o problema na tarde da terça-feira, 3.