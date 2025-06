S&P eleva perspectiva de Alagoas de negativa para estável e mantém ratings em 'BB-' e 'brAA+'

A S&P Global Ratings revisou de negativa para estável a perspectiva do rating de crédito do Estado de Alagoas, mantendo as notas "BB-" na escala global e "brAA+" na nacional. Segundo comunicado divulgado nesta terça-feira, 10, a mudança reflete "ações recentes da gestão estadual para melhorar os indicadores fiscais" e a expectativa de que esses esforços continuem nos próximos dois anos.

A agência destacou que o Estado apresentou "melhora no desempenho orçamentário em 2024", com o déficit após investimentos caindo para 3% da receita total, ante 10,3% em 2023. A arrecadação avançou 17% no ano passado, impulsionada por crescimento econômico e aumento da alíquota básica de ICMS, de 17% para 19%.

A S&P ressaltou a adoção de uma nova regra fiscal estadual, inspirada na federal, como "um passo importante para fortalecer o planejamento orçamentário". A previsão é que Alagoas registre superávits médios de 0,3% entre 2025 e 2027.