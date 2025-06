Taxas futuras de juros oscilam em baixa com exterior e IPCA abaixo do esperado

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam em queda na manhã desta terça-feira, 10, com maior intensidade nos vencimentos intermediários e longos. Segundo Cristiane Quartaroli economista-chefe do Ouribank, o mercado brasileiro se beneficia de questões internas e externas.

"A primeira delas tem a ver com o cenário internacional e com esse aperto de mãos entre EUA e China, que acaba melhorando o apetite ao risco de forma geral e favorece as moedas emergentes. No Brasil tivemos o IPCA, que veio abaixo do que o mercado esperava. Foi um resultado positivo, mas a inflação continua acima da meta", diz a economista.

Para Alexandre Mathias, estrategista-chefe da Monte Bravo, a terça-feira é um dia de menor pressão no mercado de juros, depois do estresse nas últimas sessões, com as atenções voltadas ao fiscal.