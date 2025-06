Texto do Senado é bom ponto de partida para debate sobre regulação de IA, diz Durigan

O secretário-executivo afirmou que o texto aprovado no Senado em dezembro do ano passado, agora analisado pela Câmara, é uma boa premissa. Ele disse que, na época, conversou com o relator no Senado, Eduardo Gomes (PL-TO). "O texto que sai do Senado, eu tomo ele, em conjunto com os meus colegas de governo, como um bom ponto de partida", disse Durigan.

Na ocasião, ele disse ainda que, entre os países do G20, o Brasil está na "vanguarda" dos debates nos temas da ecologia e da transformação digital.

Antes de integrar o governo, Durigan era executivo do WhatsApp no Brasil. Em 2020, ele disse que a empresa estava aberta para ajudar no combate à desinformação profissional, mas se posicionou "muito fortemente" contra a proposta de rastreabilidade, alegando que a ferramenta não seria eficiente para se chegar a autores de crime. Na ocasião, Durigan disse que 100 bilhões de mensagens eram trocadas todos os dias na plataforma e que a empresa não arquivava os conteúdos trocados pelos seus usuários.