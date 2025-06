Abates de bovinos, suínos e frangos registram melhor 1º trimestre da série histórica, diz IBGE

O abate de 37,17 milhões de cabeças de frangos a mais no primeiro trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre de 2024 foi puxado por aumentos em 20 das 26 Unidades da Federação que participaram da pesquisa. Os avanços mais expressivos ocorreram em: Santa Catarina (+12,84 milhões de cabeças), São Paulo (+10,81 milhões de cabeças), Paraná (+10,45 milhões de cabeças) e Bahia (+1,48 milhões de cabeças). As quedas mais relevantes foram registradas no Rio Grande do Sul (-2,04 milhões de cabeças) e Mato Grosso do Sul (-1,26 milhões de cabeças).

O Paraná manteve a liderança no abate de frangos, com 34,6% de participação nacional, seguido por Santa Catarina (14,0%) e Rio Grande do Sul (11,5%).

Ovos

A produção de ovos de galinha no País somou 1,20 bilhão de dúzias no primeiro trimestre de 2025, informou o IBGE. O montante representa uma alta de 8,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o quarto trimestre de 2024, houve redução de 1,0%.

A produção de 92,14 milhões de dúzias de ovos a mais no primeiro trimestre ante o mesmo trimestre do ano anterior foi decorrente de aumentos em 25 das 26 Unidades da Federação com granjas enquadradas no universo da pesquisa. Os acréscimos mais significativos ocorreram em Minas Gerais (+14,54 milhões de dúzias), São Paulo (+13,95 milhões de dúzias), Espírito Santo (+10,62 milhões de dúzias) e Pernambuco (+10,50 milhões de dúzias).

"Verificou-se que mais da metade das granjas, 1.132 (55,0%), produziram ovos para o consumo, respondendo por 83,0% do total de ovos produzidos, enquanto 925 granjas (45,0%) produziram ovos para incubação, respondendo por 17,0% do total de ovos produzidos", apontou o IBGE.