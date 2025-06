Ajuste fiscal mais lento fez Moody's mudar a perspectiva para o País

A vice-presidente e analista sênior da Moody's responsável pela classificação soberana do Brasil, Samar Maziad, abriu nesta terça, 10, um evento da agência em São Paulo apresentando os motivos que levaram à mudança, 11 dias atrás, da perspectiva do rating do País para neutra.

Segundo ela, desde outubro, quando a Moody's colocou a nota de crédito do Brasil a apenas um nível abaixo do grau de investimento, com perspectiva positiva, os acontecimentos mostraram que as premissas que poderiam levar o País a receber o selo conferido às economias com menor risco de crédito vão demorar mais para virar realidade - em especial, a consolidação fiscal para reequilíbrio das contas públicas.

Em sua visão, o governo continuará cumprindo as metas do arcabouço fiscal; porém, levará mais tempo para a atual política fiscal ganhar credibilidade. E esse ganho de credibilidade dependerá de reformas adicionais, particularmente relacionadas aos gastos do governo, para que os prêmios de risco do País diminuam.