Após rebaixar Petrobras, BofA revela preferência por ações com exposição doméstica

No mesmo relatório em que rebaixou a recomendação para a Bolsa brasileira de 'overweight' para 'marketweight', a equipe de economia e estratégia do Bank of America (BofA) afirmou preferir ações com exposição à economia doméstica no país.

O time de analistas chefiado por David Beker acrescentou a Hypera em seu portfólio de ações recomendadas, ao mesmo tempo em que removeu Localiza e Assaí. "No Brasil, preferimos exposição doméstica a setores ligados a commodities", aponta o documento divulgado hoje.

Segundo o BofA, não há gatilhos de alta para Localiza e Assaí após a recuperação observada nos últimos 12 meses. Já para Hypera, há uma visão mais construtiva devido ao valuation e geração de caixa da companhia.