Bolsas da Ásia fecham em alta, após progresso de EUA e China em negociações comerciais

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/06/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após EUA e China chegarem a um acordo preliminar sobre o comércio entre as duas maiores economias do mundo.

Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi subiu 1,23% em Seul, a 2.907,04 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,84% em Hong Kong, a 24.366,94 pontos, o japonês Nikkei teve alta de 0,55% em Tóquio, a 38.421,19 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,02% em Taiwan, a 22.470,10 pontos.