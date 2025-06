Bolsas de NY fecham sem direção após notícia sobre evacuação da embaixada dos EUA no Iraque

As bolsas de Nova York fecharam a quarta-feira, 11, sem direção única, após perderem força as últimas horas do dia, equilibrando-se entre incertezas sobre o acordo comercial preliminar entre China e EUA e sinais de tensões no Oriente Médio.

O Dow Jones fechou estável, aos 42.865,77 pontos; o S&P 500 recuou 0,27%, aos 6.022,24 pontos; e o Nasdaq fechou em baixa de 0,50%, aos 19.615,88 pontos.

As bolsas de Nova York já exibiam dificuldades para sustentar o ímpeto dos ganhos do início do dia em meio à falta de detalhes sobre o acordo comercial preliminar firmado na terça entre EUA e China.