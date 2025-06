China vê avanço e relação estável com EUA, mas diz que 'não há vencedores em guerra comercial'

As conversas comerciais com os Estados Unidos em Londres avançaram, afirmou o ministério do Comércio da China nesta quarta-feira, 11, mas o país fez cobranças diretas a Washington e reiterou sua disposição de manter firmeza em disputas tarifárias. Segundo comunicado de Pequim, "não há vencedores em uma guerra comercial" e, embora o país não esteja disposto a "travá-la", também "não teme enfrentá-la".

A China disse ainda que está disposta a negociar com sinceridade, mas sempre com "princípios", e apelou aos EUA que "cumpram com seriedade os compromissos assumidos" e a "implementarem ativamente os consensos alcançados". O comunicado expressa esperança em uma relação mais "estável", afirmando que as duas partes devem promover laços econômicos e comerciais estáveis e de longo prazo e reafirma a intenção de Pequim de reforçar a cooperação com os EUA.

O governo chinês pediu que os dois lados "ampliem consensos e mantenham a comunicação para reduzir mal-entendidos". O texto reforça que "a essência da relação econômico-comercial entre os dois países é de benefício mútuo e ganha-ganha", e que "cooperação leva a vantagens para ambos, enquanto o confronto traz prejuízos a ambos".