'Crescente tensão interna nos EUA pode trazer riscos à economia global', diz CM Capital

Na última semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou sua retórica ao afirmar que Los Angeles "está sendo invadida por um inimigo estrangeiro" e que os manifestantes são "animais". Simultaneamente, autorizou o envio de cerca de 4.000 membros da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais para a cidade, justificando a mobilização como resposta à "lei e ordem".

Há preocupações sobre o efeito bola de neve que isso pode causar, com o policiamento militarizado podendo alimentar mais mobilizações, gerando divisões nacionais e impactando a confiança de investidores estrangeiros, diz o analista educacional Vitor Agnellos, da CM Capital.

Entre os possíveis impactos listados pela CM Capital, as despesas espetaculares no interior dos EUA podem pressionar o orçamento federal, afetando ratings e juros de dívida, - que é um ponto que já vem sendo motivo de atenção - além da instabilidade política interferir no clima de negócios, preocupando mercados e ampliando a aversão aos ativos norte-americanos.