Dólar recua ante real e pares emergentes após CPI dos EUA e acordo EUA e China

O dólar à vista renovou mínima na manhã desta quarta-feira, 11, após oscilar mais cedo, em meio à valorização do petróleo e minério de ferro e com investidores reagindo ao CPI americano. No radar local estão sinais do governo e Congresso de que devem abrir discussão sobre corte de gastos primários em meio à reação política negativa e nos mercados às medidas alternativas em substituição parcial ao aumento do IOF.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o tema do gasto primário deve entrar na agenda do congresso nos próximos dias. Ele afirmou ainda que "não há reformas estruturantes se a sociedade não nos apoiar em ano pré-eleitoral".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica no foco em audiência pública na Câmara sobre o pacote de medidas para substituir parte do aumento do IOF. Haddad disse na terça (10) que apresentou ao presidente Lula as medidas discutidas com líderes do Parlamento e que o governo abrirá uma discussão com o Congresso para identificar quais propostas de controle de gastos têm apoio parlamentar.