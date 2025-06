EUA estabelecerão nível global de tarifa para importações de minimis, diz secretário do Tesouro

Sobre as tarifas, Bessent criticou as impostas pelo Canadá, qualificando-as como "bem injustas com os EUA". O secretário ainda anunciou que o presidente americano, Donald Trump, e ele se encontrarão com o primeiro-ministro canandense, Mark Carney, durante o G7, realizado no Canadá neste ano. Ele também reforçou que está "preparado para avançar com as negociações para parceiros que negociarem de boa fé".

Ao ser questionado sobre a presidência do Federal Reserve (Fed), Bessent afirmou estar "feliz com o que Trump quiser que eu faça. Estamos fazendo avanços no Tesouro".

Em relação às sanções contra a Rússia, o secretário pediu cautela e que o Congresso dê "alguma flexibilidade" par ao governo lidar com o assunto, alertando para os "impactos não intencionais" que um amplo projeto de restrições pode causar.