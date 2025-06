Fitch altera perspectiva do setor global de petróleo e gás de 'neutra' para 'deteriorada'

A Fitch Ratings alterou sua perspectiva de 2025 para o setor global de petróleo e gás, passando de neutra para deteriorada, devido à redução do crescimento da demanda global do óleo em função das perspectivas econômicas mais fracas após os anúncios de tarifas dos EUA, da reversão mais rápida do que o esperado dos cortes voluntários de produção da Opep+ e do aumento da produção.

A agência de classificação reduziu sua premissa de preço do petróleo este ano para US$ 65 por barril, de US$ 70 por barril em abril.

"Agora presumimos que a demanda global crescerá cerca de 800.000 barris por dia (bpd) esse ano, em comparação com nossas expectativas anteriores de pouco mais de 1 milhão de bpd. O mercado permanecerá com excesso de oferta em 2025", disse a Fitch.