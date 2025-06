GameStop atinge lucro no 1º trimestre de 2025 e vendas de colecionáveis sobem 54%

A GameStop obteve lucro no primeiro trimestre, apesar da queda nas vendas, depois que seu negócio de colecionáveis foi o único a registrar crescimento. A varejista de videogames divulgou na terça-feira um lucro de US$ 44,8 milhões, ou 9 centavos por ação, no trimestre encerrado em 3 de maio, em comparação com um prejuízo de US$ 32,3 milhões, ou 11 centavos por ação, no ano anterior. Excluindo certos itens não recorrentes, o lucro ajustado por ação foi de 17 centavos.

A receita caiu 17%, para US$ 732,4 milhões. As vendas tanto de software quanto da categoria de hardware e acessórios caíram durante o trimestre. As vendas de colecionáveis aumentaram 54%, para US$ 211,5 milhões.

As ações da empresa meme original dispararam no final de maio, após a empresa divulgar a compra de 4.710 bitcoins, o equivalente a cerca de meio bilhão de dólares na época.