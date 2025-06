Governo aguarda decisão do TCU sobre Tecon S10, afirma Costa Filho

No desenho elaborado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), as empresas que já atuam no Porto de Santos só poderão disputar a concessão caso o ativo não desperte interesse de entrantes. Segundo Costa Filho, o governo está "confortável" com esse modelo.

O ministro acrescentou que uma judicialização complicaria o processo, e não pode ser descartada. "Hoje, infelizmente, existe no Brasil a banalização da judicialização", afirmou, na saída do 3º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília.