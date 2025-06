Haddad cita PIB, inflação e retomada de grau de investimento em audiência pública na Câmara

Ao reforçar que o País pode iniciar um ciclo virtuoso com a aprovação de medidas pensadas pelo governo, Haddad quis compartilhar os bons resultados com os outros Poderes. "Nós queremos compartilhar com o Legislativo esses resultados. Esses resultados não são apenas vontade do Executivo, mas sem o amparo do Legislativo e do Judiciário nós não teríamos esses resultados", disse.

Em relação ao Judiciário, ele destacou a redução de riscos fiscais de natureza judicial graças à compreensão dos tribunais superiores. Aos deputados, também destacou a aprovação da reforma tributária sobre o consumo.

A participação do ministro ocorre em meio à apresentação das medidas alternativas para o decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupos Estado) mostrou, haverá uma recalibragem desse decreto, com alteração de alguns parâmetros, como o risco sacado, e uma medida provisória (MP), com a tributação de 5% para títulos atualmente isentos, como as letras de crédito, e uniformização da alíquota de Imposto de Renda para aplicações financeiras em 17,5%.