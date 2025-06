Ibovespa emenda segunda alta seguida e retoma nível dos 137 mil pontos

O Ibovespa firmou alta na etapa vespertina e retomou em fechamento o nível de 137 mil pontos, amparado no período da tarde pelo bom desempenho das ações de bancos - como Santander (+4,65%), Bradesco (ON +2,70%, PN +3,10%) e Itaú (+0,92%), exceção para Banco do Brasil (ON -0,65%, mínima do dia no fechamento) - e também de Petrobras (ON +2,93%, PN +3,33%), em dia de forte avanço para os preços do petróleo em Londres e Nova York, com alta superior a 4% em ambos encerramentos.

No fechamento, em segundo dia de recuperação, o índice da B3 mostrava ganho de 0,51%, aos 137.128,04 pontos, entre mínima de 135.627,75 e máxima de 137.530,69 pontos, saindo de abertura aos 136.443,36 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 21,6 bilhões na B3. Na semana, o Ibovespa avançou 0,75% e, no mês, oscila levemente ao positivo (+0,07%). No ano, o índice acumula ganho de 14,00%.

Melhor desempenho entre os componentes do Ibovespa na sessão, o ganho visto em Santander nesta quarta-feira refletiu a elevação, pelo UBS BB, da recomendação das ações do banco para compra, assim como do preço-alvo, de R$ 30 para R$ 38, aponta Alison Correia, analista e cofundador da Dom Investimentos.