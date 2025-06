Juiz anula relatório do Coaf que embasou operação contra associação suspeita de fraudes no INSS

A associação nega envolvimento com as fraudes. Entre os investigados estão o empresário Maurício Camisotti, descrito como "figura central" do esquema, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o "careca do INSS", apontado como lobista do esquema.

Foi decretada a nulidade do relatório e de "eventuais provas decorrentes". Com isso, o documento deve ser excluído do inquérito em curso na Justiça Federal em São Paulo e a investigação poderá seguir apenas com "os dados e informações obtidos pelas fontes independentes".

Inicialmente, o relatório do Coaf tinha como foco a associação Amar Brasil. O documento foi compartilhado com a Polícia Federal antes da existência de um inquérito formal para investigar as fraudes envolvendo Ambec. Em seguida, a PF iniciou a análise dos dados sem autorização judicial.

O juiz Massimo Palazzolo, da 4.ª Vara Criminal Federal de São Paulo, considerou o procedimento irregular.

"Não obstante a medida investigativa seja imprescindível à descoberta de material útil à elucidação da investigação em curso, não pode este Estado-Juiz permitir a fishing expedition. Uma busca indiscriminada e ampla por evidências que poderá levantar questões éticas e legais sobre privacidade e abuso do sistema legal, seguido de vícios a investigação por violação de direitos e garantias fundamentais", diz a decisão.

Na prática, a decisão desidrata a investigação. A partir do documento, a PF mapeou uma série de movimentações financeiras suspeitas e conseguiu expandir a rede de investigados.