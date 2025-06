Liberdade econômica está diretamente relacionada à agenda evolutiva do BC, diz Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou sobre a agenda evolutiva da autarquia durante a abertura do 3º Simpósio Liberdade Econômica, em Brasília. Em uma fala de cerca de 10 minutos, no primeiro dia do período de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom), Galípolo destacou as novas entregas do que chamou de "Pix 2.0", incluindo o Pix por Aproximação e o Automático.

"O tema da liberdade econômica, das opções, das escolhas, empreendedorismo, é diretamente relacionado com o que é a agenda evolutiva e de desenvolvimento do Banco Central", disse Galípolo. "Oferecer opções às pessoas, criar uma infraestrutura e um ambiente regulatório e legal para que o empreendedorismo possa se desenvolver e fazer coisas novas."

Repetindo observações feitas na terça-feira, 10, durante a Febraban Tech, Galípolo elogiou a institucionalidade do BC, que, segundo ele, dá estabilidade à agenda de evolução. O presidente da autarquia também voltou a citar as vantagens que serão criadas pelas novas entregas do Pix previstas para este ano.