Medidas só afetam 'moradores da cobertura', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva as medidas discutidas com líderes do Congresso no último domingo. Lula estava na França, e retornou ao Brasil na noite de segunda-feira, 9. Esse encontro, que também contou com os líderes do governo no Parlamento, serviu para atualizar o presidente sobre as demandas.

Questionado sobre a reação de Lula, Haddad comentou que o presidente gostou do processo de negociação. "Ele (Lula) recebeu dos líderes um depoimento de que a reunião de domingo foi histórica. A primeira vez que reúne o Congresso Nacional, os dois presidentes à mesa, com todos os líderes da base, em cinco horas de conversa. Ninguém ali estava com pressa, todos com muita calma explicando a necessidade, o que isso vai trazer de benefício para o País. Não afeta a população, está afetando os andares superiores, a cobertura do edifício, que não paga condomínio."

Como o Estadão adiantou, representantes do agronegócio e do setor de construção já criticam abertamente as medidas, que estabelecem aumento da tributação sobre diversas operações financeiras, entre outros pontos. O próprio presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), já disse que não há o compromisso do Congresso de aprovar o pacote apresentado pelo governo.