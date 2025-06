Oposição critica Haddad na Câmara e tropa de choque do governo defende economia e propostas

Na sequência, a palavra foi concedida a Nikolas Ferreira (PL-MG). "Parece que o senhor é ministro da Suíça e pinta um Brasil que não existe", afirmou, acrescentando que o PT está "brincando de fazer política". "A coisa não está legal. Só há aumento de imposto, não há medidas de corte de gastos. Só me vem à mente a palavra incompetente. Isso aqui é um teatro muito gigantesco", disse.

Momentos antes, a tropa de choque do governo teve a palavra. Pedro Paulo (PSD-RJ)

foi um dos primeiros a citar avanços da atual administração, mas ponderou dizendo que a questão fiscal preocupa. "O patamar de crescimento do endividamento público me preocupa muito. A gente precisa cuidar da despesa, que está implodindo o orçamento", avaliou.

Florentino Neto (PT-PI), por sua vez, defendeu que quem apregoa o descontrole dos gastos da União desconhece a mudança de um período de déficit - no governo anterior - para superávit e citou ainda que 2024 houve gastos extraordinários com medidas para calamidade no Rio Grande do Sul . "A redução da despesa foi de 19,5% (do PIB) - em 2023 - para 18,8% em 2024. Temos visto esse grande esforço do governo", argumentou.

Já o deputado Pedro Campos (PSB-PE) citou que o governo Bolsonaro segurou durante todo seu mandato um Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) com alíquota superior a 6% - era de 6,38% - e deixou contratada para administrações que não seriam suas a redução da alíquota. "Deixaram bombas e golpes armados para o governo atual", disse, citando particularmente o caso da empresa de entregas iFood. "Talvez tenha sido a empresa que mais se beneficiou da pandemia e, soubemos só agora, teve ajuda do governo anterior na pandemia."

O mais inflamado da base foi o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que deixou as críticas de lado para defender Haddad. "O que eu mais escuto é discussão sobre ajuste fiscal, mas na hora ninguém quer contribuir com nada", criticou, perguntando na sequência: "será que é justo milionários pagarem 1,25% de imposto de renda?"