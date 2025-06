Oracle diz que empresa terá crescimento dramaticamente maior no ano fiscal de 2026;ação sobe 7%

"A Oracle está no caminho certo para ser não apenas a maior empresa de aplicativos em nuvem do mundo, mas também uma das maiores empresas de infraestrutura em nuvem", pontuou Catz.

A empresa registrou um lucro de US$ 3,43 bilhões, ou US$ 1,19 por ação, no quarto trimestre fiscal, em comparação com US$ 3,14 bilhões, ou US$ 1,11 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Excluindo os itens não recorrentes, o lucro ajustado foi de US$ 1,70 por ação. Os analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 1,64 por ação.

A empresa sediada em Austin, no Texas, disse que a receita de serviços em nuvem e de suporte a licenças aumentou 14% durante o trimestre.

