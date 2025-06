Para presidente do Bradesco, País tem de reequilibrar contas

O presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, disse nesta terça, 10, que há pouco espaço para o País aumentar a carga tributária, e que, por isso, medidas para o reequilíbrio das contas públicas precisam ser discutidas de forma mais ampla. Ele não fez comentários sobre o pacote de medidas divulgado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no domingo, 8, mas elogiou o diálogo com a equipe econômica.

"Houve a discussão entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional com relação aos incentivos fiscais, colocar algum 'cap' (limite), isso é positivo, porque você faz com que haja maior equilíbrio em relação a isso, porque é muito difícil você simplesmente sair aumentando qualquer tributação, porque a elasticidade é baixa", afirmou ele, após participar de painel do Febraban Tech, em São Paulo.

De acordo com Noronha, o aumento do IOF que o governo havia proposto anteriormente para cumprir a meta fiscal deste ano era ruim, porque encarecia o crédito para o consumidor final. "No final das contas, tudo que você coloca no IOF, quem paga o IOF é o cliente, não são os bancos. Os bancos não estão trabalhando em benefício público."