Petróleo fecha em forte alta em meio à notícia sobre evacuação de embaixada dos EUA no Iraque

Os contratos futuros de petróleo fecharam a quarta-feira, 11, em forte alta, em meio à informação do The Washington Post de que o Departamento de Estado dos EUA está se preparando para ordenar a saída de todo o pessoal não essencial da embaixada americana em Bagdá devido ao potencial de instabilidade na região. Mais cedo, relatos nas redes sociais de que a embaixada teria recebido ordem de evacuação devido a riscos de segurança já tinham alavancado os contratos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 4,88% (US$ 3,17), fechando a US$ 68,15 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 4,34% (US$ 2,90), para US$ 69,77 o barril.

O ambiente de apreensão foi evidenciado por um alerta da Autoridade Marítima de Operações Comerciais do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês), que citou "tensões crescentes" no Oriente Médio.