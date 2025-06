PP e União Brasil vão reunir bancadas para fechar questão contra medidas do IOF

O presidente do União Brasil também falou que "taxar nunca será saída, a saída é cortar despesas" e que os partidos não vão aceitar medidas que não representem enxugamento de gastos.

As siglas integram a Esplanada de Lula, com ministros com os ministros dos Esportes, André Fufuca, do Turismo, Celso Sabino, e de Comunicações, com Frederico Silveira.

Os dois partidos anunciaram uma federação em abril e somam 109 deputados e 14 senadores.