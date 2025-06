Projeto sobre stablecoin avança no Senado dos EUA

Em uma votação de 68 a 30, o Senado dos Estados Unidos optou por avançar com o projeto de lei favorável às Stablecoins, ou GENIUS Act, mais de um mês após sua apresentação.

Ao discursar no plenário do Senado nesta quarta-feira, o líder da maioria, John Thune, pediu aos membros do Congresso que apoiassem o projeto de lei, ecoando muitos dos pontos de discussão do presidente americano, Donald Trump, de que a legislação ajudaria a tornar os EUA a "capital mundial das criptomoedas".

Os bancos, especialmente os menores, alertaram sobre a possibilidade de drenagem de depósitos e, consequentemente, do acesso ao crédito. Os bancos maiores estão considerando emitir suas próprias stablecoins que geram lucros com os juros sobre as reservas.