Relatório do governo japonês cita recuperação econômica e persistência de incertezas com EUA

O governo do Japão avalia que a economia do país está se recuperando em um ritmo moderado, mas alerta sobre a persistência das incertezas decorrentes das políticas comerciais dos Estados Unidos, em relatório mensal do Gabinete do Governo divulgado nesta quarta-feira, 11.

O documento menciona que estão aumentando os riscos de desaceleração da economia do país devido ao impacto das medidas norte-americanas. "Os efeitos dos aumentos contínuos de preços sobre o consumo privado, por meio de uma queda no sentimento do consumidor, também representam riscos de queda para a economia japonesa. Além disso, é preciso dar maior atenção aos efeitos das flutuações nos mercados financeiro e de capitais", ressalta.

Ainda, de acordo com o comunicado, o governo japonês tomará "todas as medidas possíveis" para responder às medidas tarifárias dos EUA e continuará a garantir o fornecimento de todo o apoio essencial à gestão econômica e fiscal. "Para garantir a superação da deflação, o governo se esforçará para implementar uma 'economia orientada para o crescimento, impulsionada por aumentos Salariais e investimentos'", com base no princípio de que "a economia é a base das finanças públicas".