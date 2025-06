Senadores da oposição criticam medidas do governo sobre IOF

No manifesto, os senadores dizem que "o governo aumentou significativamente os gastos" e mencionam a "PEC da Transição", com a adição de R$ 200 bilhões ao orçamento inicial de 2024, e demais gastos com viagens e publicidade.

"A oposição destaca que o governo aumentou significativamente os gastos, desde a PEC de Transição, que adicionou cerca de R$200 bilhões ao orçamento inicial. Adicionalmente, expandiu despesas com benefícios e políticas públicas que sequer cabiam nesse mesmo novo orçamento, conforme já pontuou o Tribunal de Contas da União", afirmam os senadores.

Eles continuam: "Para além das grandes rubricas, não se percebe exemplo dos dirigentes. Como se vê na elevação de gastos com viagens, publicidade e na corrosão dos caixas das estatais."

Os senadores também disseram que há baixa credibilidade das contas apresentadas pelo governo com a exclusão de despesas do arcabouço fiscal e a superestimativa de receitas.

Na sequência, os parlamentares fizeram uma série de sugestões para, segundo eles, estabilizar a dívida.

Eles mencionam corte de gastos do PAC; reforma do arcabouço fiscal (volta das sanções e perseguição do centro da meta fiscal); reversão dos déficits das empresas estatais; reforma administrativa, racionalização dos concursos públicos e fim dos supersalários; revisão dos subsídios com foco na diminuição como proporção do PIB e na reavaliação das políticas públicas junto ao Congresso Nacional; desvinculação da saúde e educação; recuperação dos recursos do Tesouro Nacional no BNDES e corte de gastos com publicidade e viagens.