Société Générale se torna primeiro dos grandes bancos a lançar stablecoin atrelada ao dólar

A Société Générale-FORGE, subsidiária do banco francês Société Générale dedicada a criptoativos, lançará uma nova stablecoin, a USD CoinVertible, em referência ao dólar, nas blockchains públicas Ethereum e Solana. Em comunicado, a instituição afirmou que o Bank of New York Mellon Corporation (BNY), uma empresa global de serviços financeiros, atuará como custodiante de reservas, permitindo a integração perfeita entre os ecossistemas financeiros tradicionais e digitais.

A USD CoinVertible é a segunda stablecoin emitida pela SG-FORGE, após o lançamento da EUR CoinVertible em abril de 2023, em referência ao euro, permitindo que os investidores se beneficiem de um acesso robusto aos mercados de stablecoins e de uma experiência de negociação fluida em duas moedas principais, aponta o comunicado. A SG-FORGE oferecerá aos seus clientes conversão instantânea 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre moedas fiduciárias e stablecoins, permitindo transações imediatas e 24 horas por dia, tanto em dólar quanto em euro.

"Após o lançamento de uma stablecoin em euros compatível, o lançamento de uma versão em dólares americanos foi o próximo passo óbvio para a Société Générale-FORGE, visto que a adoção de stablecoins pelo mercado está crescendo exponencialmente. O mercado de stablecoins continua sendo majoritariamente denominado em dólares americanos. Esta nova moeda permitirá que nossos clientes, sejam instituições, empresas ou investidores de varejo, aproveitem os benefícios de uma stablecoin de nível institucional", afirmou Jean-Marc Stenger, CEO do Société Générale-FORGE.