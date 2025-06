Vendas no varejo registram leve queda de 0,1% de abril para maio, aponta IVS

As vendas do comércio brasileiro caíram 0,1% em maio ante abril, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). No comparativo anual, houve uma queda de 0,5%, indicando um cenário de estabilidade em meio a sinais de recuperação econômica.

Apesar de haver indícios de melhora do cenário econômico, como a queda na taxa de desemprego e a geração de empregos formais acima do esperado, o cientista de dados e pesquisador da Stone, Matheus Calvelli, pondera que outros fatores como o comprometimento elevado da renda das famílias e a alta inflação permanecem como desafios estruturais. "Embora a inflação tenha vindo abaixo das expectativas no último mês, ainda está em um patamar alto", diz Calvelli.

Na comparação mensal, o comércio digital registrou queda de 3,1%, enquanto o comércio físico teve alta de 0,5% no mês. O mesmo desempenho foi visto ao comparar com maio do ano passado, com o e-commerce apresentando queda (0,8%), e o físico mantendo alta (0,4%).