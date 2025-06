Bolsas de Nova York fecham em alta com resultados fortes e inflação em queda; Boeing tomba

As bolsas de Nova York ganharam ímpeto ao longo do dia e encerraram a quinta-feira, 12, com ganhos, com resultados corporativos animadores e a desaceleração da inflação ao produtos nos Estados Unidos compensando as persistentes incertezas comerciais. A Boeing foi a maior queda porcentual do Dow Jones após acidente aéreo com avião da companhia na Índia.

O Dow Jones subiu 0,24%, aos 42.967,62 pontos; o S&P 500 avançou 0,38%, aos 6.045,26; e o Nasdaq fechou em alta de 0,24%, aos 19.662,48 pontos.

Após a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), na quarta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) também veio abaixo do esperado, reforçando as expectativas por mais cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).