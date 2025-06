Câmara dos EUA aprova corte de verbas de US$ 9,4 bi propostos pelo Doge; texto vai ao Senado

A vantagem para o governo com esse tipo de pedido formal é que ele exige apenas maioria simples no Senado, de 100 membros, ao contrário dos 60 votos normalmente necessários para aprovar projetos de gastos. Assim, se os republicanos permanecerem unidos, poderão aprovar a medida sem votos democratas. Fonte: Associated Press.

